Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 27 апреля

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.



Так, 24 апреля ожидается пять вывозных рейсов. "Уральские авиалинии" выполнят рейс из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также рейс из Аликанте в Нижний Новгород. Планируется рейс "Сибири" из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс "России". Во Владивосток из Сеула ожидается рейс "Авроры".



"Аврора" планирует 25 апреля два вывозных рейса из Бангкока в Южно-Сахалинск и Хабаровск.



В предварительном графике на 25 апреля рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока в Иркутск и Казань. 26 апреля авиакомпания планирует доставить россиян из Гоа в Уфу. Еще один рейс 26 апреля из Бангкока в Петропавловск-Камчатский готовится выполнить "Аврора".



Прорабатывается вопрос организации 27 апреля сложного вывозного рейса из Маврикия, Танзании и Сейшельских островов. К нему готовится Royal Flight.



"Ютэйр" ведет подготовку другого сложного рейса по маршруту Денпасар - Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут. Он запланирован на 27 апреля.



Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает Оперативный штаб Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.



По данным Рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. Домой вернулись 3632 россиянина.



Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170.286 тыс. соотечественников.



"AK&M" от 22.04.2020