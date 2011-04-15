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22/04/2020
15:50

Минкомсвязь сформировала список системообразующих предприятий

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сформировало список системообразующих предприятий.

Как говорится в сообщении министерства, перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, сформированный с учётом предложений Минкомсвязи, утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Критерии и порядок включения организаций в перечень также утверждены Правкомиссией.

В перечень попали 79 организаций, относящихся к основным подотраслям информации и связи. Это разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства. Также в список вошли книжные издательства; газеты; радиостанции; книжные издательства; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства.

При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации, включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети "Интернет"; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах РФ и ряд других.

В 2019 году развитие IT бизнеса в России сопровождалось возросшим числом сделок слияния и поглощения. Подробные итоги M&A 2019 года с российскими активами в IT сфере представлены в специальном выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" информационного агентства AK&M.

В 2019 году M&A-активность в IT отрасли достигла наивысшего уровня за всю историю наблюдений по объему сделок. Суммарная стоимость сделок периода составила $6.74 млрд, что в 1.8 раза больше, чем за 2018 год ($3.67 млрд). При этом наблюдалась ярко выраженная тенденция распродажи крупных стартапов российского происхождения зарубежным инвесторам. В их числе состотялась продажа международного IT-холдинга Parralels, принадлежащего российскому предпринимателю, канадской Corel Corporation, а также продажа 100% Luxoft Holding Inc., принадлежащей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого, американской компании DXC Technologies за $2 млрд.

Подробно о проекте - http://mergers.akm.ru/

Бюллетень можно приобрести в онлайне по ссылке (http://mergers.akm.ru/pages/subscribe#online-buy/) или по запросу в информационном агентстве AK&M (ma@akm.ru).


"AK&M" от 22.04.2020
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