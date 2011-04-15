ЦБ установил учётную цену золота на 23 апреля - 4217.37 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 23 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.





Золото: - 4217.37 руб./грамм

Серебро: - 36.93 руб./грамм

Платина: - 1872.57 руб./грамм

Палладий:- 4842.42 руб./грамм



"AK&M" от 22.04.2020