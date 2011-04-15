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22/04/2020
18:01

На Южном берегу Крыма пройдут берегоукрепительные работы

На Южном берегу Крыма пройдут берегоукрепительные работы. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

Реконструкция системы берегоукрепительных сооружений пройдёт в рамках выполнения инвестиционного проекта на территории Республики Крым. Комплекс расположен на Черноморском побережье в 25 км от Ялты. Реализация проекта позволит создать условия для защиты береговой линии на этом участке и устойчивой работы пляжа.

Проектной документацией, получившей положительное заключение экспертов Крымского филиала ведомства, запланирована реконструкция четырёх бун - они будут удлинены. Здесь проведут также устройство монолитного железобетонного откосно-ступенчатого берегоукрепительного сооружения и новой волноотбойной стены.

Проектные решения предусматривают, кроме того, пополнение берегозащитного рекреационного пляжа пляжеобразующим материалом с формированием полного расчетного профиля. В ходе работ пляжную зону благоустроят и сделают доступной для людей с ограниченными физическими возможностями.

Для улучшения качества прибрежных вод запланировано устройство глубоководного водовыпуска очищенных ливневых вод.

"AK&M" от 22.04.2020
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