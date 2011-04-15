Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/04/2020
16:02

Инфляция с 14 по 20 апреля, по данным Росстата, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 14 по 20 апреля 2020 года, составила 0.2%, с начала апреля - 0.7%, с начала года - 2.1%. Об этом сообщил Росстат.

С 14 по 20 апреля среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 3.1%. Увеличились цены на яйца куриные - на 1.9%, на рис шлифованный - на 1.5%. Сахар-песок подорожал на 1.1%, консервы мясные для детского питания - на 0.8%, вермишель - на 0.7%, мука пшеничная - на 0.6%, мясо кур, консервы мясные и пшено - на 0.5%, говядина, масло подсолнечное, макаронные изделия и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0.4%, сосиски, сардельки, маргарин, молоко стерилизованное, творог жирный, консервы овощные для детского питания, водка, конфеты шоколадные, чай и соль - на 0.3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.1%, в том числе на лук репчатый - 10.5%, капусту белокочанную - 3.9%, морковь - 3.7%, картофель - 3.5%, яблоки - 2.6%.

В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2.2%.
Выросли цены на спички - на 0.7%. Порошок стиральный подорожал на 0.6%, мыло туалетное и сухие корма для домашних животных - на 0.4%, паста зубная, бумага туалетная и подгузники детские - на 0.3%, мыло хозяйственное - на 0.1%. Цены на пеленки для новорожденных снизились на 0.3%.

Из остальных непродовольственных товаров подорожали сигареты с фильтром отечественные - на 0.3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0.2%. Смартфоны стали дешевле на 0.5%, электропылесосы напольные и костюмы спортивные для детей школьного возраста - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо снизились на 0.1%.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100