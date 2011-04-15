Инфляция с 14 по 20 апреля, по данным Росстата, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 14 по 20 апреля 2020 года, составила 0.2%, с начала апреля - 0.7%, с начала года - 2.1%. Об этом сообщил Росстат.



С 14 по 20 апреля среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 3.1%. Увеличились цены на яйца куриные - на 1.9%, на рис шлифованный - на 1.5%. Сахар-песок подорожал на 1.1%, консервы мясные для детского питания - на 0.8%, вермишель - на 0.7%, мука пшеничная - на 0.6%, мясо кур, консервы мясные и пшено - на 0.5%, говядина, масло подсолнечное, макаронные изделия и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0.4%, сосиски, сардельки, маргарин, молоко стерилизованное, творог жирный, консервы овощные для детского питания, водка, конфеты шоколадные, чай и соль - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.1%, в том числе на лук репчатый - 10.5%, капусту белокочанную - 3.9%, морковь - 3.7%, картофель - 3.5%, яблоки - 2.6%.



В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2.2%.

Выросли цены на спички - на 0.7%. Порошок стиральный подорожал на 0.6%, мыло туалетное и сухие корма для домашних животных - на 0.4%, паста зубная, бумага туалетная и подгузники детские - на 0.3%, мыло хозяйственное - на 0.1%. Цены на пеленки для новорожденных снизились на 0.3%.



Из остальных непродовольственных товаров подорожали сигареты с фильтром отечественные - на 0.3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0.2%. Смартфоны стали дешевле на 0.5%, электропылесосы напольные и костюмы спортивные для детей школьного возраста - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо снизились на 0.1%.



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