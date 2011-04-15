Е.Дорошук увеличил долю в капитале Приморского межколхозного судоремонтного завода до 95.36%

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Евгений Дорошук увеличил долю в капитале ПАО "Приморский межколхозный судоремонтный завод" (ПМСРЗ) до 95.36% с 85.26%. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Изменение произошло 5 марта 2020 года.
Приморский межколхозный судоремонтный завод (ИНН 2503016219) предлагает услуги по ремонту судов. Уставный капитал составляет 5256100 руб.
AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020
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