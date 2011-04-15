Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2018 года в размере 6.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Капитал банка увеличился на 11.9% до 94.3 млрд руб. по сравнению с 84.3 млрд руб. на конец прошлого года.



Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".



"AK&M" от 22.04.2020