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22/04/2020
16:23

Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб.

Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2018 года в размере 6.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Капитал банка увеличился на 11.9% до 94.3 млрд руб. по сравнению с 84.3 млрд руб. на конец прошлого года.

Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".

"AK&M" от 22.04.2020
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