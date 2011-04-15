Объём промпроизводства в России в марте вырос на 0.3%

Объём промпроизводства в России в первом квартале 2020 года вырос на 1.5%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



В марте промышленное производство выросло на 0.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6.4% по сравнению с февралем текущего года.



Развитие кризисной ситуации в мировой экономике и введение внеочередных выходных с 30 марта не оказало решающего воздействия на динамику производства в I квартале 2020 года. В марте спрос на основные товары российского экспорта не показал значительного снижения. Одновременно, из-за возникновения эффекта "ажиотажного спроса" на отдельных рынках, заметно выросло производство соответствующих товаров (консервы, крупы, пищевые концентраты, растительные масла, гигиенические бумажные изделия, товары бытовой химии). Кроме того, использование предприятиями имеющихся запасов сырья и материалов позволило снизить давление выросших валютных цен на импортируемые товары, подчеркивает Росстат.



Позитивную динамику показали обрабатывающие отрасли. В марте объемы производства в этом секторе экономики выросли на 2.6% к аналогичному периоду 2019 года и на 8.8% к февралю 2020 года. В целом, по итогам первого квартала 2020 года прирост составил 3.8% по сравнению с январем-мартом 2019 года.



Сырьевой сектор показал рост на 5.6% по сравнению с февралем 2020 года и падение на 1.7% по сравнению с мартом 2019 года. По итогам I квартала добывающие отрасли показали нулевой рост - результат, аналогичный январю-марту 2019 года.



Отрасли, обеспечивающие электро- и тепловой энергией, теплом и газом, а также работы по водоснабжению и водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений снизили свои показатели, как по итогам марта, так и за первый квартал 2020 года в целом.



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