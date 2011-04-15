Ростех запустил производство клапанных систем для аппаратов ИВЛ

Предприятие концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех" - Кемеровский механический завод - приступил к серийному производству клапанов, необходимых для подключения аппаратов искусственной вентиляции лёгких к системам подачи кислорода. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Первая партия устройств объёмом 300 комплектов уже отгружена в медучреждения Кемерова.



Главное назначение новой клапанной системы - безопасная и бесперебойная подача газовых сред (кислорода, углекислоты, закиси азота, воздуха) от источника к аппарату ИВЛ. Клапан обеспечивает удобное и надёжное подключение к системе снабжения медицинского газа. Устройство совместимо с разными моделями аппаратов ИВЛ.



Разработка клапанной системы велась совместно со специалистами Кемеровской областной клинической больницы имени С.В. Беляева. Устройство успешно прошло промышленные испытания и получило необходимую документацию.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 22.04.2020