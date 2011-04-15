Добыча нефти в РФ в I квартале выросла на 0.6%

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ в I квартале 2020 года выросла на 0.6% до 140 млн т в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Значимое влияние на рост добычи оказал запуск в эксплуатацию ряда новых скважин в Республике Коми и Ямало-Ненецком АО.



В марте в годовом исчислении добыча сократилась на 0.5%, по сравнению с февралём выросла на 6.4%.





"AK&M" от 22.04.2020