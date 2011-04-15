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22/04/2020
18:10

На 75% капитала компании "БИО ТОН" нашлись покупатели

На 75% капитала ООО "Компания "БИО ТОН" нашлись покупатели. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Так, в ФАС России на рассмотрении находятся ходатайства работника компании и работника Союза экспортёров зерна о приобретении указанной доли в капитале компании.

Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.

ООО Компания "БИО-ТОН" (ИНН 6367044243) расположено в Самарской области. Основной вид деятельности компании - выращивание однолетних культур.

Уставный капитал равен 138020632 руб.
Генеральным директором является Ирина Логачева. Учредители ООО: Некоммерческий фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции "Биотех" (размер доли 25%) и Владимир Кириллов (75%).

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020

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