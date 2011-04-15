На 75% капитала компании "БИО ТОН" нашлись покупатели

На 75% капитала ООО "Компания "БИО ТОН" нашлись покупатели. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Так, в ФАС России на рассмотрении находятся ходатайства работника компании и работника Союза экспортёров зерна о приобретении указанной доли в капитале компании.



Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.



ООО Компания "БИО-ТОН" (ИНН 6367044243) расположено в Самарской области. Основной вид деятельности компании - выращивание однолетних культур.



Уставный капитал равен 138020632 руб.

Генеральным директором является Ирина Логачева. Учредители ООО: Некоммерческий фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции "Биотех" (размер доли 25%) и Владимир Кириллов (75%).



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020