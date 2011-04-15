Добыча природного газа в РФ в I квартале снизилась на 7% до 161 млрд куб. м

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Добыча природного газа в РФ в I квартале 2020 года снизилась на 7% до 161 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В марте в годовом исчислении добыча сократилась на 13.7%, по сравнению с февралём - на 2.5%.
"AK&M" от 22.04.2020