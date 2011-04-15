Добыча угля в РФ в I квартале снизилась на 9.9% до 97.9 млн т

Добыча угля в РФ в I квартале 2020 года снизилась на 9.9% до 97.9 млн т в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Данная тенденция прослеживается с декабря 2019 года. По оценкам производителей, это связано со снижением спроса, сокращением и приостановкой добычи на угольных предприятиях в Ростовской и Новосибирской областях, а также Ямало-Ненецком АО, подчёркивает Росстат.



Однако, на некоторых шахтах Ростовской области и Республики Коми отмечен рост добычи антрацита в связи с заключенными контрактами.



"AK&M" от 22.04.2020