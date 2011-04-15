В Жуковском возобновились регулярные лётные испытания самолёта МС-21-300

На базе ЛИИ им. Громова (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") в Жуковском возобновились регулярные полёты самолёта МС-21-300 в рамках программы лётных испытаний. Об этом говорится в сообщении ОАК.



Краткосрочный перерыв в полётах, связанный с выполнением рекомендаций органов власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19, завершился. Самолёт МС-21-300 проходит программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам.



С начала 2020 года интенсивность испытательных полётов постепенно нарастала. В программе лётных испытаний принимает участие четыре самолёта. Для получения российского сертификата и начала поставок самолётов требуется около 650 полётов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полётов. Применяемое испытательное оборудование позволяет регистрировать в полёте до 40 тыс. параметров. Это существенно больше, чем регистрировалось системами предыдущего поколения.



Два самолёта МС-21-300 оснащены пассажирскими салонами. Один - в двухклассной компоновке вместимостью 163 кресла. Другой - салоном в сверхплотной компоновке, рассчитанной на 211 мест.



Российские предприятия в программе МС-21 выполняют функции интеграторов и разработчиков ряда основных систем самолёта: авионики, кондиционирования, управления общесамолётным оборудованием, системы управления шасси.



Самолёт выполнил полёты на высотах и скоростях, которые характерны для эксплуатационных режимов.



В ЦАГИ проходят наземные прочностные испытания двух планеров самолёта МС-21-300. Основной объём статических испытаний выполнен. Ведутся ресурсные испытания.



Каждый последующий самолёт дорабатывался с учётом результатов испытаний предыдущих машин. В конструкцию самолёта внесены необходимые изменения. Усовершенствован ряд самолётных систем.



В настоящее время значительные усилия сосредоточены на доработке и испытаниях программного обеспечения.



Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолёты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор ПАО "ОАК" - вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.



"AK&M" от 22.04.2020