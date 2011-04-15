Чистая прибыль DANYCOM по МСФО за 2019 год составила 3.03 млрд руб. Об этом сообщила компания.



Выручка от деятельности в России и за рубежом составила 37.9 млрд руб. Основной доход группы компаний был получен от A2P-сервисов (application-to-person, CPA, digital). Доход от услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора DANYCOM.Mobile, интерконнект) увеличился в 1.7 раза и составил 23.3 млн руб.



В 2020 году DANYCOM продолжает диверсифицировать бизнес. Так, в январе была закрыта сделка по приобретению 95% брокерской компании ИК "Стрим" (Россия) с полным спектром лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, затем - 100% платёжной системы CODIUM PAY (Чехия). В марте зарегистрирована телекоммуникационная компания DANYCOMO UK LTD (Великобритания) с офисом в Лондоне. Кроме того, продолжается региональная экспансия в России, разрабатывается платформа, которая откроет доступ к фондовому рынку как действующим, так и потенциальным инвесторам DANYCOM.



DANYCOM.Mobile - виртуальный мобильный оператор, работающий на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. С декабря 2017 года оператор работал в тестовом режиме, коммерческий запуск состоялся 18 июня 2018 года. DANYCOM.Mobile обеспечивает покрытие во всех регионах России, вне зон покрытия Tele2 SIM-карта автоматически переключается на вышки партнёров.



DANYCOM.SMS - международный SMS-агрегатор с развитой технической инфраструктурой и аппаратно-программным комплексом (АПК), позволяющим маршрутизировать SMS-сообщения на устройства абонентов любых сотовых операторов. Сервис способен отправлять до 4 тыс. сообщений в секунду.



DANYCOM.Express - курьерская служба, которая работает на ИТ-платформе собственной разработки.



Чистая прибыль ООО "ДЭНИ КОЛЛ" (бренд DANYCOM) в России в 2019 году выросла в 40 раз до 126.3 млн руб. Выручка составила 7.2 млрд руб., увеличившись на 0.5 млрд руб. Доход от цифровых и A2P-сервисов (CPA, digital и application-to-person) составил 6.4 млрд руб., услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора DANYCOM.Mobile) - 692 млн руб., цифровых сервисов - 194 млн руб. Себестоимость снизилась до 6.8 млрд руб. за счёт сокращения издержек по межоператорскому взаимодействию и увеличению объёма услуг, в том числе CPA/A2P, на абонентскую базу DANYCOM.Mobile. Прибыль до налогообложения увеличилась в 17 раз и достигла 158.9 млн руб. В мобильном направлении объём голосового трафика составил 386 млн минут, объём P2P-SMS (рerson-to-person) - более 41 млн шт. Общий объём трафика передачи данных год от года вырос и достиг 6.7 ПБ.



"AK&M" от 22.04.2020