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22/04/2020
18:13

Чистая прибыль DANYCOM по МСФО за 2019 год составила 3.03 млрд руб.

Чистая прибыль DANYCOM по МСФО за 2019 год составила 3.03 млрд руб. Об этом сообщила компания.

Выручка от деятельности в России и за рубежом составила 37.9 млрд руб. Основной доход группы компаний был получен от A2P-сервисов (application-to-person, CPA, digital). Доход от услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора DANYCOM.Mobile, интерконнект) увеличился в 1.7 раза и составил 23.3 млн руб.

В 2020 году DANYCOM продолжает диверсифицировать бизнес. Так, в январе была закрыта сделка по приобретению 95% брокерской компании ИК "Стрим" (Россия) с полным спектром лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, затем - 100% платёжной системы CODIUM PAY (Чехия). В марте зарегистрирована телекоммуникационная компания DANYCOMO UK LTD (Великобритания) с офисом в Лондоне. Кроме того, продолжается региональная экспансия в России, разрабатывается платформа, которая откроет доступ к фондовому рынку как действующим, так и потенциальным инвесторам DANYCOM.

DANYCOM.Mobile - виртуальный мобильный оператор, работающий на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. С декабря 2017 года оператор работал в тестовом режиме, коммерческий запуск состоялся 18 июня 2018 года. DANYCOM.Mobile обеспечивает покрытие во всех регионах России, вне зон покрытия Tele2 SIM-карта автоматически переключается на вышки партнёров.

DANYCOM.SMS - международный SMS-агрегатор с развитой технической инфраструктурой и аппаратно-программным комплексом (АПК), позволяющим маршрутизировать SMS-сообщения на устройства абонентов любых сотовых операторов. Сервис способен отправлять до 4 тыс. сообщений в секунду.

DANYCOM.Express - курьерская служба, которая работает на ИТ-платформе собственной разработки.

Чистая прибыль ООО "ДЭНИ КОЛЛ" (бренд DANYCOM) в России в 2019 году выросла в 40 раз до 126.3 млн руб. Выручка составила 7.2 млрд руб., увеличившись на 0.5 млрд руб. Доход от цифровых и A2P-сервисов (CPA, digital и application-to-person) составил 6.4 млрд руб., услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора DANYCOM.Mobile) - 692 млн руб., цифровых сервисов - 194 млн руб. Себестоимость снизилась до 6.8 млрд руб. за счёт сокращения издержек по межоператорскому взаимодействию и увеличению объёма услуг, в том числе CPA/A2P, на абонентскую базу DANYCOM.Mobile. Прибыль до налогообложения увеличилась в 17 раз и достигла 158.9 млн руб. В мобильном направлении объём голосового трафика составил 386 млн минут, объём P2P-SMS (рerson-to-person) - более 41 млн шт. Общий объём трафика передачи данных год от года вырос и достиг 6.7 ПБ.

"AK&M" от 22.04.2020
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