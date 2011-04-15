Производство продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остаются одним из драйверов роста, Росстат

Производство продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остаются одним из драйверов роста. В I квартале 2020 года показатель увеличился на 9.9% в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Высокий урожай прошлого года позволил обеспечить загрузку мощностей предприятий отрасли на протяжении последних месяцев. В марте рост составил 9.3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 10.2% по сравнению с февралём 2020 года.



Производство гречневой крупы в марте составило 50.5 тыс. т, увеличившись на 45.8% к предыдущему месяцу и на 41.1% в годовом исчислении. Тем не менее, объём производства гречки в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 5.7%.



Значительно выросло в марте 2020 года производство макаронных и аналогичных мучных изделий: рост к февралю 2020 года составил 25.9%, к марту 2019 года - 20.7%. За I квартал 2020 года рост производства достиг 7.6% по сравнению с январём-мартом прошлого года.



Рост объёмов переработки и консервирования фруктов и овощей составил 17.4% по сравнению с мартом 2019 года. Изготовление растительных и животных масел и жиров увеличилось в I квартале на 19% по сравнению с январем-мартом 2019 года и на 17.7% в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года.



Одновременно, в марте 2020 года производство сахара снизилось на 34.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 70.7% по сравнению с февралём 2020 года. Тем не менее, за счет активного использования запасов урожая прошлого года в январе-феврале, в I квартале 2020 года российские сахарозаводчики произвели продукции на 178.1% больше, чем за январь-март 2019 года.



На снижение объёмов производства сахара в том числе повлияло изменение производственной политики предприятий Липецкой области. Погодные условия предоставили возможность длительного хранения сахарной свеклы на полях и сроки ее переработки были увеличены, а объёмы производства в январе-феврале выросли. Увеличились остатки продукции на складах, что привело к снижению выпуска продукции в марте 2020 года. Существенным фактором снижения объёмов производства также является низкая рыночная стоимость продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По данным производителей, отпускные цены в 2020 году за килограмм продукции снизились примерно до 20 руб. В аналогичный период прошлого года они находились на уровне 30 руб. за 1 кг.



Забой скота в I квартале 2020 года вырос на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10% в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года.



Производство сливочного масла в марте в годовом исчислении выросло на 16.2%, сыров - на 15.5%. За I квартал 2020 года - на 16.1% и 15.5%, соответственно. Это связано с запуском новых и модернизацией уже существующих производств.



"AK&M" от 22.04.2020