Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/04/2020
18:15

На заводе "Ярославнефтеоргсинтез" модернизируют оборудование для переработки мазута

На заводе "Ярославнефтеоргсинтез" модернизируют оборудование для переработки мазута. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию установки вакуумной перегонки мазута ВТ-6 на предприятии "Славнефть-ЯНОС".

По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция на предприятии ПАО "Славнефть-ЯНОС" установки вакуумной перегонки мазута ВТ-6, предназначенной для переработки остаточных продуктов первичной переработки нефти с целью получения вакуумного газойля. По итогам реализации проекта производительность установки вакуумной перегонки мазута увеличится с 550 до 710 т в час. Проектная мощность установки по переработке сырья составит свыше 6.2 млн т в год.

Промышленная площадка "Славнефть-ЯНОС", где пройдут работы по реконструкции установки ВТ-6, расположена в южной части Красноперекопского района города Ярославля. Здесь, в частности, будут реконструированы помещения вакуумного и насосных блоков, а также блока теплообменников, печного и трансформаторного оборудования, эстакады технологических трубопроводов и иные сооружения.

Кроме того, будет построен новый блок концевых теплообменников в южной стороне территории установки ВТ-6, где в том числе будут проложены новые легкие и тяжелые цементобетонные покрытия для защиты грунта от попадания нефтепродуктов.

"Ярославнефтеоргсинтез" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, основанное в 1976 году на базе ряда заводов нефтехимического комплекса в Ярославле. В 2005 году завод "Ярославнефтеоргсинтез" впервые в России освоил производство бензина класса "Премиум Евро-95", а также дизельного топлива с низким содержанием серы по стандарту "Евро-4". В настоящее время предприятие, входящее в структуру добывающей компании "Славнефть", перерабатывает около 15 млн т нефтяного сырья в год.

"AK&M" от 22.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100