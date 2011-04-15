На заводе "Ярославнефтеоргсинтез" модернизируют оборудование для переработки мазута. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию установки вакуумной перегонки мазута ВТ-6 на предприятии "Славнефть-ЯНОС".



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция на предприятии ПАО "Славнефть-ЯНОС" установки вакуумной перегонки мазута ВТ-6, предназначенной для переработки остаточных продуктов первичной переработки нефти с целью получения вакуумного газойля. По итогам реализации проекта производительность установки вакуумной перегонки мазута увеличится с 550 до 710 т в час. Проектная мощность установки по переработке сырья составит свыше 6.2 млн т в год.



Промышленная площадка "Славнефть-ЯНОС", где пройдут работы по реконструкции установки ВТ-6, расположена в южной части Красноперекопского района города Ярославля. Здесь, в частности, будут реконструированы помещения вакуумного и насосных блоков, а также блока теплообменников, печного и трансформаторного оборудования, эстакады технологических трубопроводов и иные сооружения.



Кроме того, будет построен новый блок концевых теплообменников в южной стороне территории установки ВТ-6, где в том числе будут проложены новые легкие и тяжелые цементобетонные покрытия для защиты грунта от попадания нефтепродуктов.



"Ярославнефтеоргсинтез" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, основанное в 1976 году на базе ряда заводов нефтехимического комплекса в Ярославле. В 2005 году завод "Ярославнефтеоргсинтез" впервые в России освоил производство бензина класса "Премиум Евро-95", а также дизельного топлива с низким содержанием серы по стандарту "Евро-4". В настоящее время предприятие, входящее в структуру добывающей компании "Славнефть", перерабатывает около 15 млн т нефтяного сырья в год.



"AK&M" от 22.04.2020