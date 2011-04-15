ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77.63% акций ПФК ЦСКА

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" закрыла сделку по приобретению 77.63% акций АО "ПФК ЦСКА" в рамках конвертации долга клуба. Об этом говорится в сообщении корпорации.



Таким образом, долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба.



В рамках состоявшегося собрания акционеров клуба был сформирован новый совет директоров АО "ПФК ЦСКА". В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента РФ Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор ООО "Новые городские проекты" Александр Плутник. От АО "ПФК ЦСКА" в новый совет директоров вошли президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.



"По сути, переход 77.63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдёт. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надёжным партнёром. Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся", - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, цитируемый в сообщении.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020