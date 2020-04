"Газпром трансгаз Екатеринбург" продолжает готовить ЕСГ к работе в осенне-зимний период 2020–2021 года

В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" проведена внутритрубная дефектоскопия (ВТД) газопровода-отвода, ведущего к одному из крупных промышленных центров Свердловской области — городу Полевской. Работа осуществлялась в рамках производственных планов общества, а также в соответствии с поручением правления ПАО "Газпром" об обеспечении надёжной работы Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в осенне-зимний период 2020/2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В зоне ответственности Малоистокского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) в первой половине апреля был диагностирован 43-километровый газопровод-отвод к городу Полевской, введённый в эксплуатацию более полувека назад. Впервые ВТД на нём провели в 2006 году, с тех пор обследования повторяются через каждые три года. Газовики запускают и принимают поршни-дефектоскопы через временные камеры приема/запуска, которые устанавливают в начале и в конце трассы. После окончания ВТД камеры демонтируют. Технологическая обвязка данного газопровода позволяет выполнять эти работы без ограничения подачи газа потребителям. Полученная в ходе прохождения поршня-дефектоскопа информация о состоянии трубы будет обработана специалистами Инженерно-технического центра "Газпром трансгаз Екатеринбург", что позволит определить участки, требующие в будущем проведения ремонта.



В производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов (ПОЭМГ) "Газпром трансгаз Екатеринбург" отмечают, что несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, данные виды работ, также как и проведение капитальных ремонтов, будут реализовываться, поскольку от этого зависит не только надежность газоснабжения больших городов и малых населенных пунктов региона, но и функционирование крупных промышленных предприятий. В частности, в Полевском — это Северский трубный завод, градообразующее предприятие, производящее трубы, в том числе по заказам ПАО "Газпром". Отмечается, что работы осуществляются при строгом соблюдении мер, направленных на предотвращение распространению Covid—19: весь привлекаемый персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, проводится регулярный медицинский и термометрический контроль.



В минувшем году специалистами уральского газотранспортного предприятия методом ВТД было обследовано 1.880 км газопроводов. По информации ПОЭМГ "Газпром трансгаз Екатеринбург", в 2020 году объемы диагностики незначительно снизятся, но будут близки к прошлогодним показателям. На данный момент в зоне производственной ответственности Общества уже проведена ВТД на магистральных газопроводах "Бухара—Урал" и "Комсомольское—Челябинск" в Курганской, Челябинской и Оренбургской областях.



Внутритрубная дефектоскопия в данное время является самым распространенным методом обследования действующих газовых ниток в России и в мире. Это важная часть большой работы по поддержанию в порядке элементов единой системы газоснабжения (ЕСГ). На основании данных, получаемых в ходе диагностики, формируются планы по эксплуатации и ремонту каждого газопровода.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 22.04.2020