Татнефть модернизировала хранилище критических данных

Татнефть внедрила систему хранения данных (СХД) нового поколения Huawei OceanStor Dorado V6 в рамках модернизации Центра обработки данных (ЦОД) компании. Об этом говорится в сообщении Татнефти.



Проект, реализованный совместно специалистами Huawei и Управления системных технологий "Татнефть-Цифровое развитие", позволил значительно повысить быстродействие корпоративных информационных систем Татнефти. Внедрение all-flash массива на базе системы хранения данных Huawei OceanStor Dorado V6 увеличивает быстродействие корпоративных систем, повышается производительность массива при работе со всем объёмом данных от 2-х до 5-ти раз за счёт его переноса на твердотельные накопители. Также внедренная система позволяет в несколько раз ускорить резервное копирование данных за счёт глубокой интеграции СХД с системой резервного копирования в ЦОД.



Huawei OceanStor Dorado V6 - это система хранения данных класса all-flash для бизнес-критичных приложений. Массив построен аппаратной платформе нового поколения, использует полносвязанную архитектуру SmartMatrix, интеллектуальные чипсеты и набор технологий FlashLink®. OceanStor Dorado V6, поддерживает сквозную архитектуру Non-Volatile Memory Express (NVMe) и демонстрирует производительность до 20 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS) в сочетании с высокой степенью отказоустойчивости.



OceanStor Dorado V6 предназначена для хранения больших объёмов информации крупных баз данных операторов связи, финансовых организаций, государственных структур и производственных предприятий.



Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления её работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.



Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО за 2019 год составила 192.26 млрд руб. ($2970 млн) по сравнению с 211.812 млрд руб. ($3378 млн) годом ранее. Падение в рублях достигло 9%, в долларах - 12%. Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) составил 290.8 млрд руб. ($4492 млн); однако скорректированный показатель EBITDA, без учёта исключительных статей, составил 328.412 млрд руб. ($5073 млн). Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2019 год составили 932.296 млрд руб. ($14401 млн) по сравнению с 910.534 млрд руб. ($14520 млн) за 2018 год.



"AK&M" от 22.04.2020