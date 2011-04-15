"Перекрёсток" переводит магазины в Центральном федеральном округе на пакеты из переработанного пластика

"Перекрёсток" переводит магазины в Центральном федеральном округе на пакеты с содержанием 35% переработанного пластика. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.



В течение мая пакеты, на треть состоящие из вторичного сырья, появятся в 496 супермаркетах "Перекрёсток", находящихся в ЦФО, что составляет порядка 70% от общего количества магазинов торговой сети.



Решение было принято на основе результатов пилота, прошедшего в четырёх супермаркетах в Москве. Пилот был реализован совместно с группой компаний "ЭкоТехнологии" - крупнейшим в России предприятием по рециклингу пластиковой упаковки, и компанией "Тверь Пак" - производителем упаковочных материалов. Пакеты с высоким содержанием переработанного пластика прошли успешное испытание на практике без потери своих потребительских свойств - их качество и прочность не отличаются от обычных.



Для перевода супермаркетов ЦФО на пакеты с 35% содержанием вторсырья торговая сеть скорректировала бизнес-требования для всех своих поставщиков пакетов, сделав высокое содержание в них переработанного пластика обязательным условием. Пакеты производятся с использованием гранул, полученных из переработанных полиэтиленовых отходов, образовавшихся в процессе деятельности торговых сетей и в быту. В процессе переработки полиэтилен проходит сортировку, дробление, тщательную мойку и обработку при высоких температурах, что гарантирует высокое качество и полную безопасность полученного материала. В дальнейшем "Перекрёсток" планирует перевести магазины на использование пакетов с высоким содержанием вторсырья во всех регионах своего присутствия.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2019 года под управлением компании находились 16.297 тыс. магазинов. Сеть включает 15.354 тыс. магазина "Пятёрочка", 852 супермаркета "Перекрёсток" и 91 гипермаркет "Карусель". Под управлением компании находится 43 распределительных центра и 4.124 тыс. собственных грузовых автомобиля на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2020 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11.43%, директора X5 - 0.08%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.62%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Выручка X5 Retail Group за 2019 год выросла на 13.3% до 1.728 трлн руб. с 1.525 трлн руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 14.1% до 1.366 трлн руб. с 1.198 трлн руб., "Перекрёсток" - на 18.3% до 273.181 млрд руб. с 230.848 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 3.8% до 87.397 млрд руб. с 90.818 млрд руб. В соответствии со стратегией сбалансированного роста в 2019 году компания открыла меньше магазинов по сравнению с 2018 годом - 1.866 тыс. по сравнению с 2.31 тыс. В рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 224 "магазина у дома", 16 супермаркетов и пять гипермаркетов. Кроме того, 32 магазина сети "Перекрёсток" были открыты после реконструкции в 2019 году. Помимо этого, три новых распределительных центра общей площадью 81.1 тыс. кв. м. были открыты в 2019 году.



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020