Северсталь снижает выбросы в атмосферу от аглофабрик Череповецкого металлургического комбината

ПАО "Северсталь" реализует уже на второй из двух аглофабриках Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) проект по техническому перевооружению отделения подготовки твёрдого топлива.



Как говорится в сообщении компании, мероприятие включено в федеральный проект "Чистый воздух", который является одной из частей национального проекта "Экология".



Мероприятие заключается в изменении технологии подготовки твердого топлива для производства агломерата, что обеспечивает значительный экологический эффект. В 2019 году проект по изменению схемы подготовки твердого топлива был реализован на оборудовании аглоцеха N 2 (АГЦ N 2) и показал эффективность решения. Аналогичный проект компания реализует в АГЦ N 3.



Существующая схема измельчения твердого топлива приводит к выходу фракции коксовой мелочи фракции менее 0.5 мм (до 50-60% от общего объёма). Это ухудшает процесс горения твердого топлива в слое аглошихты, что снижает производительность агломерационных машин и ведет к перерасходу коксовой мелочи. Это, в свою очередь, увеличивает выбросы оксида углерода в атмосферу.



Основными решениями, направленными на уменьшение пылеватой фракции, стала установка системы воздушной классификации, замена дробильного оборудования на валковые дробилки.



По словам генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгения Виноградова, эффект от реализации подобного мероприятия в АГЦ N 2 позволил сократить выбросы монооксида углерода на 7.764 тыс. т по итогам работы оборудования в течение трёх кварталов 2019 года. Ожидаемый эффект по снижению выбросов монооксида углерода на аглофакбрике N 3 составляет 5.846 тыс. т. Стоимость инвестмероприятия - порядка 340 млн руб.



Новая технология подготовки твёрдого топлива экономически эффективна, поскольку позволяет снизить объём твёрдого топлива на производство агломерата. Кроме того, будет улучшено и качество агломерата за счет более стабильного температурного режима спекания.



Реализация инвестмероприятия потребует установку системы воздушной классификации дробленой коксовой мелочи, монтаж четырёх валковых коксовых дробилок, проектирование и монтаж дополнительных конвейерных потоков с перегрузочными воронками, а также новых бункеров. Генеральным проектировщиком выступает ООО "Северсталь-Проект" совместно с "КО ВНИИМЕТМАШ" (Колпино). Полностью проект будет реализован к концу 2021 года.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.



Чистая прибыль Северстали по МСФО за 9 месяцев 2019 года уменьшилась на 5.4% до $1.393 млрд. Выручка снизилась на 2.7% до $6.319 млрд. Показатель EBITDA сократился на 6.2% до $2.203 млрд, рентабельность EBITDA уменьшилась до 34.9% с 36.2% годом ранее.



"AK&M" от 22.04.2020