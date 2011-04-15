Горьковский автозавод передаёт автомобили волонтёрским организациям

Горьковский автозавод и дилерская сеть ГАЗ запустили программу выдачи автомобилей для организации доставки продуктов питания и предметов первой необходимости маломобильным и пожилым людям, больным и всем тем, кто нуждается в помощи в период эпидемии. Об этом говорится в сообщении завода.



Дилерские центры ГАЗ в 80 регионах России передадут более 200 автомобилей волонтёрским и благотворительным организациям, предпринимателям и компаниям.



Среди машин, предоставляемых из тестового парка дилерской сети - различные модификации "ГАЗель NEXT", а также внедорожники "Соболь 4х4". В случае возникновения необходимости перевозки больших объёмов груза многие дилерские центры также смогут выделить волонтёрам среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".



Группа "ГАЗ" (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины" (владеет 61.05% уставного капитала), который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.



"AK&M" от 22.04.2020