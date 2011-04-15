"Почта России" создаёт IT-хаб в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Компания арендует три этажа в коворкинге AVENUE_PAGE и перевозит туда 200 разработчиков, аналитиков и сотрудников службы поддержки.



Переезд произойдёт в три этапа. Начавшись в мае, перемещение завершится в сентябре 2020 года. Стоимость аренды одного этажа в коворкинге - 1.49 млн руб. в месяц, ПочтаТех разместится на трёх этажах. В эту сумму уже включена мебель, оргтехника, бесплатные зоны coffee-point, услуги администратора и клининга. По предварительным оценкам, экономия от размещения IT-команды в коворкинге с необходимым техническим обеспечением и развитой инфраструктурой может составить до 30% в год по сравнению с прямой арендой аналогичного офиса (включая закупку мебели, оргтехники и расходов на содержание).



"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.





"AK&M" от 22.04.2020