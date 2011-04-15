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22/04/2020
18:02

Акции Паритетбанка проданы частному инвестору

Принадлежащий Республике Беларусь пакет акций ОАО "Паритетбанк" в размере 99.83% уставного фонда выкуплен компанией Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев. Об этом сообщает Государственный комитет по имуществу Беларуси.

В соответствии со стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, утверждённой совместным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2017 года 229/6, в качестве одного из основных направлений дальнейшего развития банковской системы предусмотрено снижение доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) отдельных банков путём продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах).

Равные права иностранных и национальных инвесторов на участие в приватизации государственного имущества, в том числе и государственных банков, равные условия для организации и ведения бизнеса закреплены в законодательстве Республики Беларусь.

Компания Beristore Holdings Limited принадлежит российскому предпринимателю Саиду Гуцериеву. В настоящий момент Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в Республике Беларусь криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020

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