Акции Паритетбанка проданы частному инвестору

Принадлежащий Республике Беларусь пакет акций ОАО "Паритетбанк" в размере 99.83% уставного фонда выкуплен компанией Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев. Об этом сообщает Государственный комитет по имуществу Беларуси.



В соответствии со стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, утверждённой совместным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2017 года 229/6, в качестве одного из основных направлений дальнейшего развития банковской системы предусмотрено снижение доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) отдельных банков путём продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах).



Равные права иностранных и национальных инвесторов на участие в приватизации государственного имущества, в том числе и государственных банков, равные условия для организации и ведения бизнеса закреплены в законодательстве Республики Беларусь.



Компания Beristore Holdings Limited принадлежит российскому предпринимателю Саиду Гуцериеву. В настоящий момент Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в Республике Беларусь криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020