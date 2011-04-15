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22/04/2020
17:41

РФПИ объявил о мерах поддержки региональных инвестпроектов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, объявил о запуске Центром привлечения инвестиций в регионы специальной программы поддержки региональных инвестиционных проектов в условиях ситуации по противодействию распространению коронавируса. Об этом говорится в сообщении фонда.

В рамках этой программы вводится ускоренная процедура анализа проектов, направленных на производство оборудования и продукции для профилактики и борьбы с коронавирусом, в субъектах РФ. Для таких проектов обеспечивается ускоренный порядок рассмотрения заявки на финансирование при их соответствии мандату РФПИ.

РФПИ инициировал информационный обмен с федеральными и региональными институтами развития, региональными администрациями, бизнес-объединениями и общественными организациями для координации усилий по поддержке компаний, деятельность которых относится к сфере борьбы с коронавирусом и которым, в частности, требуются ресурсы для удовлетворения растущего спроса на их продукцию и услуги.

РФПИ также готов рассматривать различные варианты сотрудничества с лидирующими и перспективными региональными компаниями, попавшими в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса. Информацию о таких компаниях Фонд получает благодаря совместной работе с Советом Федерации, администрациями субъектов, другими институтами развития.

В марте РФПИ объединил усилия с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндексом, Mail.ru Group и МИА "Россия Сегодня" - стороны создали Альянс по борьбе с коронавирусом COVID-19. Основной задачей Альянса является обеспечение промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий, в том числе, в регионах РФ, а также оперативное тестирование населения с применением лучших доступных технологий.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.

"AK&M" от 22.04.2020
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