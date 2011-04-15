Через ЕПГУ оформлено 17 тыс. сертификатов на маткапитал, Минкомсвязь

Через Единый портал госуслуг оформлено 17 тыс. сертификатов на маткапитал. Об этом сообщает Минкомсвязь России.



Сейчас заявители лично заполняют форму на портале госуслуг, после проверки данных в личный кабинет пользователя приходит оформленный сертификат.



"Родителям нужно только заполнить форму, остальные действия предпримут ведомства. Удалённое оформление маткапитала избавляет родителей от личных посещений органов власти, что особенно актуально сейчас, когда многие соблюдают режим самоизоляции", - прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов, цитируемый в сообщении.



В ближайшие две недели процедура оформления сертификата станет ещё удобнее - ЕПГУ начнёт выдавать документы в проактивном порядке. Данные о рождении ребенка Пенсионный фонд России получит из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). ПФР проверит информацию и направит электронный сертификат на материнский капитал родителю или усыновителю в личный кабинет на ЕПГУ или в личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.



Изменения в порядок выплаты маткапитала были внесены в марте 2020 года. Сумма выплаты на первенца составляет 466.617 тыс. руб., при рождении или усыновлении второго ребенка - 616.617 тыс. руб. Такая же сумма полагается за третьего, четвёртого и любого следующего ребёнка, рождённого или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).



Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.



"AK&M" от 22.04.2020