Национальный перевозчик ЮАР South African Airways (SAA) распродаёт свои активы для выплаты заработной платы сотрудникам. Об этом говорится в материалах АТОР.



Такое решение продиктовано отказом властей ЮАР выделить дополнительное финансирование для спасения национального перевозчика, предоставить госгарантии под кредиты или разрешить участие в капитале компании иностранным инвесторам. Пока авиакомпания ещё выполняет вывозные чартерные рейсы, оплаченные правительством, но до конца апреля будут прекращены и они.



SAA до конца апреля 2020 года уволит весь свой персонал - более 4.7 тыс. человек. Авиакомпания полностью прекратила полёты из-за пандемии COVID-19.



South African Airways (SAA) - флагманская авиакомпания ЮАР, крупнейшая авиакомпания ЮАР, выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы. Хабами авиакомпании являются аэропорты Йоханнесбурга и Кейптауна. До 1997 года у авиакомпании было название на языке африкаанс Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL), однако на ливрее самолётов этой надписи на данный момент уже нет. Входит в Star Alliance.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020