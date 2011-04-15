Норникель готовится к завершению зимней навигации

Заполярный транспортный филиал компании "Норникель" (ЗТФ, Дудинка) готовится к завершению зимней морской навигации и началу паводкового периода. Об этом говорится в сообщении компании.



Зимняя морская навигация стартовала 1 ноября 2019 года.

За полгода докеры морского порта ЗТФ обработали 678 тыс. т грузов различного назначения в обоих направлениях. Погрузочно-разгрузочные работы выполнены на 39 судах корпоративного флота Норникеля (пять контейнеровозов высшего ледового класса и танкер). До начала межнавигационной паузы, длящейся около месяца, портовикам предстоит разгрузить и загрузить еще восемь морских судов. На них в Дудинку доставят около 58.5 тыс. т грузов (в зимнюю навигацию 2018-2019 годов обработано почти 720 тыс. т).



Традиционно порядка 80% грузооборота составляют материалы и оборудование, принадлежащие компании. Остальное - товары бытового назначения и продовольствие. Эффективная организация работы филиала позволила обрабатывать суда корпоративного флота компании без задержек и оперативно направлять срочные грузы промышленного назначения.



В апреле с причалов ЗТФ, которые традиционно затапливаются талыми водами, уже подняты на неподтопляемую территорию пять портальных кранов. До начала периода затопления с производственных площадей, которые погрузятся под воду, переместят более 8 тыс. т грузов, несколько сотен контейнеров с различными материальными ценностями, 12 мобильных портовых кранов Liebherr и значительное количество объектов портовой инфраструктуры. По предварительным прогнозам специалистов, затопление причалов ЗТФ, расположенных на восьмиметровой отметке, начнется с 10-15 мая. Ледоход в районе Дудинки ожидается с 20 по 25 мая.



Принадлежащий ЗТФ "Норникеля" Дудинский морской порт - самый северный международный морской порт в России, считается крупнейшим в Сибири. Расположен на п-ове Таймыр за Северным полярным кругом на правом берегу реки Енисей. Порт круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, а в период летней навигации - речным сообщением с Красноярском, Диксоном и Лесосибирском. В режиме круглогодичной навигации в порту перерабатывается около 3 млн т грузов. Площадь территории морского порта составляет 24.92 га, площадь акватории морского порта - 30.22 кв км. Дудинский порт ЗТФ является уникальным по гидрологическим факторам: это единственный в мире порт, обустроенный причалами, затопляемыми во время весеннего половодья.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 22.04.2020