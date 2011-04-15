Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщила столичная мэрия.



Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева и повредил семь автомобилей, пострадавших нет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.



На месте происшествий работают городские службы, уже распилены и вывезены 18 деревьев.



Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Специальные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев, рекламных конструкций.



"AK&M" от 22.04.2020