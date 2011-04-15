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22/04/2020
18:39

На участке Северо-Восточной хорды построят три моста

На участке Северо-Восточной хорды построят три моста. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Мост N 1 длиной в 51 м будет располагаться на боковом проезде по направлению движения в сторону Дмитровского шоссе. Здесь появится четыре полосы движения в одном направлении. Мост обеспечит выезд на хорду со стороны Березовой аллеи, и позволит автотранспорту по боковому проезду выезжать на Алтуфьевское шоссе.

Мост N 2 длиной 46 м возведут по прямому ходу хорды. Он будет иметь три полосы движения в каждом направлении.

Мост N 3 протяжённостью 51 м появится на боковом проезде по направлению движения в сторону Ярославского шоссе. Для автотранспорта создадут четыре полосы движения в одном направлении. Мост обеспечит съезд на Северо-Восточную хорду с Северо-Западной хорды, через 3-й Нижнелихоборский проезд, под ж/д путями Савеловского направления Московской железной дороги и по Сусоколовскому путепроводу.

Кроме того, реконструируют мост длиной 31 м через реку Яуза. Он располагается по прямому ходу СВХ. Мост расширят с двух до трёх полос для движения в каждом направлении.

"AK&M" от 22.04.2020
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