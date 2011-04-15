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Производство минеральных удобрений в РФ в марте выросло на 6.6% в годовом исчислении и на 15.3% по сравнению с февралём. Об этом говорится в сообщении Росстата.
За I квартал 2020 года выпуск снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 0.2%.
"AK&M" от 22.04.2020