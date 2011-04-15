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22/04/2020
18:23

Глава Минприроды поручил укрепить позиции в Антарктике

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил актуализировать предложения в Стратегию развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В настоящее время среди ключевых задач деятельности России в Антарктике является модернизация экспедиционной и транспортной инфраструктуры Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Объекты станций и научные суда, построенные еще в советские времена, требуют обновления для создания более комфортных условий для жизни и работы полярников, повышения безопасности их деятельности. Определяющим является расширение объёма и направлений научных исследований.

В ближайшие годы важно завершить строительство новых зимовочных комплексов на станциях Восток и Мирный, провести реконструкцию и перевод сезонной полевой базы Русская в круглогодично действующую антарктическую станцию, начать проектирование и строительство нового научно-экспедиционного судна взамен НЭС "Академик Федоров", провести переоснащение антарктических станций, судов и научно-исследовательских учреждений современными приборами и оборудованием.

Кроме того, в соответствии с международными стандартами российской стороне необходимо перейти на эффективные природоохранные технологии, в том числе, по утилизации и удалению отходов, внедрить современные транспортные, навигационные, медицинские, коммуникационные средства и технологии.

В перечень перспективных мероприятий вошло и создание комплексной аэрогеофизической лаборатории на базе самолёта Ил-114. В числе первоочередных этапов укрепления сил и средств России по-прежнему остаётся установка объектов российской наземной инфраструктуры для обеспечения устойчивой круглогодичной работы в Антарктике спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Глава Минприроды России поручил коллегам совместно с экспертами Арктического и антарктического научно-исследовательского института к маю 2020 года проанализировать все предложения и сформировать обоснование по каждому направлению необходимой работы.

Актуализированные данные и меры войдут в обновленную Стратегию развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года, проект которой будет согласован со всеми ответственными федеральными органами власти и организациями, вовлечёнными в работу.

Более того, Д.Кобылкин поручил подготовить проектный документ для направления предложений в Правительство РФ.

"AK&M" от 22.04.2020
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