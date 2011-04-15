Производство легковых автомобилей в РФ в I квартале снизилось на 15.8%

Производство легковых автомобилей в I квартале 2020 года сократилось на 15.8% до 323 тыс. в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Выпуск автосамосвалов с дизельным двигателем снизился на 55%, двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств - на 7.7%, автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов - на 5.5%.





"AK&M" от 22.04.2020