Производство легковых автомобилей в РФ в I квартале снизилось на 15.8%

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Производство легковых автомобилей в I квартале 2020 года сократилось на 15.8% до 323 тыс. в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Выпуск автосамосвалов с дизельным двигателем снизился на 55%, двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств - на 7.7%, автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов - на 5.5%.
"AK&M" от 22.04.2020