АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" открыло на Верхней Волге навигацию 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Теплоходы "ОТ 2459" и "Волго-Дон 195" вышли из ворот шлюза Городецкого гидроузла (Нижегородская область) в Череповец под погрузку металлом.



На Нижней Волге (Волжский, Волгоградская область) и на Дону (Ростов-на-Дону) навигация открылась в марте. С начала работы судами Волжского пароходства перевезено более 500 тыс. т различных грузов.



Всего в навигацию 2020 года Волжское пароходство планирует задействовать около 200 единиц сухогрузного и наливного флота.



Судоходная компания "Волжское пароходство" (ИНН 5260902190) - одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях России, в сообщении "река-море" и международных морских направлениях. Объём перевозок компании в 2019 году - 9.3 млн т.



"AK&M" от 22.04.2020