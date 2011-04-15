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22/04/2020
18:41

Волжское пароходство открыло на Верхней Волге навигацию 2020 года

АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" открыло на Верхней Волге навигацию 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Теплоходы "ОТ 2459" и "Волго-Дон 195" вышли из ворот шлюза Городецкого гидроузла (Нижегородская область) в Череповец под погрузку металлом.

На Нижней Волге (Волжский, Волгоградская область) и на Дону (Ростов-на-Дону) навигация открылась в марте. С начала работы судами Волжского пароходства перевезено более 500 тыс. т различных грузов.

Всего в навигацию 2020 года Волжское пароходство планирует задействовать около 200 единиц сухогрузного и наливного флота.

Судоходная компания "Волжское пароходство" (ИНН 5260902190) - одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях России, в сообщении "река-море" и международных морских направлениях. Объём перевозок компании в 2019 году - 9.3 млн т.

"AK&M" от 22.04.2020
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