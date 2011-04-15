Рейсами Аэрофлота вернулись на Родину более 50 тыс. граждан России

Рейсами Аэрофлота с конца февраля вернулись на Родину более 50 тыс. граждан России. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Под руководством Оперативного штаба Правительства во взаимодействии с Минтрансом, Росавиацией, Минкомсвязью, Министерством иностранных дел Аэрофлот продолжает работу по организации и выполнению специальных рейсов для возвращения российских граждан из-за границы.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2019 год выросла на 89.1% до 5.287 млрд руб. с 2.796 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.3% до 551.767 млрд руб. с 504.697 млрд руб., валовая прибыль - на 75.4% до 8.791 млрд руб. с 5.013 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020