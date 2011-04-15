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22/04/2020
18:42

Выпуск лекарственных средств и материалов в РФ в марте вырос на 14.6%

Выпуск лекарственных средств лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и материалов, в РФ в марте вырос на 14.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Выпуск сложного электронного оборудования, применяемого в медицинских целях для диагностики и терапии, увеличился в марте на 49%. За I квартал изготовлено таких приборов на 4.1 млрд руб., что на 29.8% больше, чем за январь-март 2019 года.

Производство фармацевтических субстанций, включая антибиотики, в марте 2020 года выросло на 78.3% к февралю 2020 года и на 64.1% к марту 2019 года.

В I квартале 2020 года на 54.2% вырос выпуск противомикробных препаратов для системного использования (к ним относятся противомикробные, антибактериальные, противогрибковые, активные в отношении микобактерий, противовирусные препараты).


"AK&M" от 22.04.2020
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