Выпуск лекарственных средств и материалов в РФ в марте вырос на 14.6%

Выпуск лекарственных средств лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и материалов, в РФ в марте вырос на 14.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Выпуск сложного электронного оборудования, применяемого в медицинских целях для диагностики и терапии, увеличился в марте на 49%. За I квартал изготовлено таких приборов на 4.1 млрд руб., что на 29.8% больше, чем за январь-март 2019 года.



Производство фармацевтических субстанций, включая антибиотики, в марте 2020 года выросло на 78.3% к февралю 2020 года и на 64.1% к марту 2019 года.



В I квартале 2020 года на 54.2% вырос выпуск противомикробных препаратов для системного использования (к ним относятся противомикробные, антибактериальные, противогрибковые, активные в отношении микобактерий, противовирусные препараты).





"AK&M" от 22.04.2020