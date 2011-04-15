Яндекс заменил Яндекс.Чаты на Мессенджер. Об этом говорится в сообщении компании.



В Яндекс.Чатах люди обсуждают новости с соседями по Району, связываются с магазинами на Маркете и общаются на других сервисах Яндекса.



Теперь в месенджере есть всё что нужно для общения: чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. Мессенджер доступен на главном экране мобильного приложения Яндекс для Android и iOS, в десктопном Браузере и на yandex.ru, а также как отдельное приложение.



В обновлённом мессенджере уже есть все пользователи Яндекса. Достаточно разрешить доступ к контактам, и можно написать близким, друзьям или знакомым. Каждый сможет прочитать сообщение там, где ему удобно - в приложении Яндекс, Браузере или на главной странице Яндекса. Устанавливать приложение Мессенджера для этого не обязательно.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2019 год упала на 75% до 11.2 млрд руб. ($180.9 млн) по сравнению с 2018 годом. Рентабельность по чистой прибыли составила 6.4%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 23.5 млрд руб. ($380.3 млн) и увеличилась на 6%. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) - 13.4%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 51 млрд руб. ($824.1 млн) и вырос на 29%. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) - 29.1%. Консолидированная выручка выросла на 37% до 175.4 млрд руб. ($2833.2 млн). Выручка без учёта Яндекс.Маркета выросла на 39%.



"AK&M" от 22.04.2020