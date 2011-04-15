Райффайзенбанк выдал в 2019 году льготные кредиты на 5.9 млрд руб. по программе Минсельхоза

Райффайзенбанк подвёл итоги работы за 2019 год по программе Министерства сельского хозяйства по льготному кредитованию предприятий агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении банка.



В прошлом году Райффайзенбанк заключил 90 кредитных соглашений на общую сумму 5.9 млрд руб. Ставка по кредитам в рамках программы составляет от 1% до 5% годовых.



Рекордсменом по объёму кредитования стала Челябинская область — компании из этого региона заключили соглашений на 1.1 млрд руб. Второе и третье места у Ленинградской области (0.84 млрд руб.) и Краснодарского края (0.83 млрд руб.). Заёмщиками являются компании из сегментов крупного и среднего бизнеса, а также российские "дочки" иностранных компаний. Срок кредитов составил от одного года до пяти лет. Средняя сумма кредитного соглашения — 60 млн руб. Основная часть кредитов была использована на пополнение оборотных средств, в то время как на инвестиционные цели компании заключили соглашений на 1.4 млрд руб. (24.5% от общего объёма).



Программа Минсельхоза была запущена в начале 2017 года. По условиям программы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции, могут получить в банке льготный кредит по ставке от 1% до 5% годовых.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 22.04.2020