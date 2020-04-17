ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 апреля в размере 75.1290 руб. против 77.0416 руб. на 23 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.04.20 - 77.0416 руб.

22.04.20 - 76.2562 руб.

21.04.20 - 74.6657 руб.

18.04.20 - 73.9441 руб.

17.04.20 - 73.7119 руб.





"AK&M" от 23.04.2020