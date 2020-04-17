ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 апреля в размере 81.1468 руб. против 83.6826 руб. на 23 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



23.04.20 - 83.6826 руб.

22.04.20 - 82.6160 руб.

21.04.20 - 81.1019 руб.

18.04.20 - 80.1110 руб.

17.04.20 - 81.2791 руб.



"AK&M" от 23.04.2020