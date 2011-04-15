Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 апреля

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Банк России установил на 24 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.6618
1 Азербайджанский манат 44.2847
100 Армянских драмов 15.6584
1 Белорусский рубль 30.4709
1 Болгарский лев 41.4825
1 Бразильский реал 13.7642
100 Венгерских форинтов 22.6637
1000 Вон Республики Корея 61.0994
10 Гонконгских долларов 96.9269
1 Датская крона 10.8772
1 Доллар США 75.1290
1 Евро 81.1468
100 Индийских рупий 98.7617
100 Казахстанских тенге 17.3859
1 Канадский доллар 53.1022
100 Киргизских сомов 93.4099
1 Китайский юань 10.6125
10 Молдавских леев 40.9422
1 Новый туркменский манат 21.4961
10 Норвежских крон 70.3996
1 Польский злотый 17.8386
1 Румынский лей 16.7527
1 СДР (специальные права
заимствования) 102.408
1 Сингапурский доллар 52.7369
10 Таджикских сомони 73.3145
1 Турецкая лира 10.7630
10000 Узбекских сумов 74.0771
10 Украинских гривен 27.8333
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.7092
10 Чешских крон 29.3840
10 Шведских крон 74.3130
1 Швейцарский франк 77.1662
10 Южноафриканских рэндов 39.4878
100 Японских иен 69.8063
"AK&M" от 23.04.2020