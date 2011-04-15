Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 апреля

Банк России установил на 24 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.6618

1 Азербайджанский манат 44.2847

100 Армянских драмов 15.6584

1 Белорусский рубль 30.4709

1 Болгарский лев 41.4825

1 Бразильский реал 13.7642

100 Венгерских форинтов 22.6637

1000 Вон Республики Корея 61.0994

10 Гонконгских долларов 96.9269

1 Датская крона 10.8772

1 Доллар США 75.1290

1 Евро 81.1468

100 Индийских рупий 98.7617

100 Казахстанских тенге 17.3859

1 Канадский доллар 53.1022

100 Киргизских сомов 93.4099

1 Китайский юань 10.6125

10 Молдавских леев 40.9422

1 Новый туркменский манат 21.4961

10 Норвежских крон 70.3996

1 Польский злотый 17.8386

1 Румынский лей 16.7527

1 СДР (специальные права

заимствования) 102.408

1 Сингапурский доллар 52.7369

10 Таджикских сомони 73.3145

1 Турецкая лира 10.7630

10000 Узбекских сумов 74.0771

10 Украинских гривен 27.8333

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.7092

10 Чешских крон 29.3840

10 Шведских крон 74.3130

1 Швейцарский франк 77.1662

10 Южноафриканских рэндов 39.4878

100 Японских иен 69.8063

"AK&M" от 23.04.2020