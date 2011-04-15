ЦБ установил учётную цену золота на 24 апреля - 4172.81 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 24 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4172.81 руб./грамм

Серебро: - 36.97 руб./грамм

Платина: - 1850.24 руб./грамм

Палладий:- 4710.13 руб./грамм

"AK&M" от 23.04.2020