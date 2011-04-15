Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 апреля 2020 года.



"НЕПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ КОММЕРСАНТА В СИТУАЦИЮ, КОГДА ЕГО ТОЧНО ПОСАДЯТ"



ВЛАДЕЛЕЦ S7 ВЛАДИСЛАВ ФИЛЕВ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ



Российские авиаторы, как и мировая отрасль авиаперевозок, оказались в условиях пандемии на грани выживания. Правительство собирается предоставить компаниям субсидии, но участники рынка считают их размер совершенно недостаточным. О том, что правила игры сейчас важнее, чем господдержка, сроках завершения кризиса и его последствиях для отрасли "Ъ" рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.





НА ВСЯКИЙ ЗАЕМНЫЙ СЛУЧАЙ

БАНКОВСКИЕ КЛИЕНТЫ ТЕСТИРУЮТ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ



Крупнейшие банки предоставляют большинству обратившихся к ним заемщиков кредитные каникулы или собственные программы реструктуризации, следует из проведенного "Ъ" опроса. Банкиры отмечают, что большая часть клиентов, не удовлетворяющих условиям программы, отсекается еще до подачи заявки на льготу. При этом многие граждане, получив одобрение банка, не спешат пользоваться льготами, так как лишь тестировали возможность выхода на кредитные каникулы.





ПО МАЛЕНЬКОЙ НЕ РАЗЛИВАТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПИРТНОГО НЕДОВОЛЬНЫ ЗАПРЕТОМ "ЧЕКУШЕК"



Крепкий алкоголь в небольших бутылках, может исчезнуть из продажи. Это связано с новым стандартом разлива, которые производители обязаны будут соблюдать начиная с 1 июля нынешнего года. Компаниям это невыгодно, поскольку у многих из них на долю такой продукции приходится 50% от общего объема производства. Они уже обратились в Росстандарт с просьбой допустить использование малой тары.





"ВКОНТАКТЕ" СО ШКОЛОЙ

СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ ЗАДЕЙСТВУЮТ В СОЗДАНИИ ГОСПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ





Государственную платформу для дистанционного обучения школьников, создаваемую Минпросвещения и Минкомсвязью, планируется интегрировать с "ВКонтакте". В проекте будут использоваться чаты, сообщества и мини-приложения социальной сети, в которой также будет создан раздел с одобренным государством образовательным контентом. "ВКонтакте" нуждается в молодой аудитории, поэтому подобные проекты - это еще и "отличная бизнес-возможность", отмечают эксперты.





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"AK&M" от 23.04.2020