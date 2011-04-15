Ингосстрах выплатил $700 тыс. за повреждение причала во вьетнамском порту Хошимин

СПАО "Ингосстрах" осуществило страховую выплату в размере $700 тыс. в связи с навалом судна Dawei на портовый причал в порту Хошимин, Республика Вьетнам. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Ответственность судовладельца была застрахована в компании "Ингосстрах" с общим лимитом $50 млн. Программа страхования предусматривала защиту имущественных интересов страхователя от многочисленных рисков, включая риск ответственности за утрату или повреждение имущества третьих лиц.



Инцидент произошёл 6 декабря 2018 года во время постановки судна Dawei к причалу. В результате навала причальные конструкции получили серьёзные повреждения, а собственниками причала было заявлено требование судовладельцу о возмещении расходов на ремонт причала и упущенной выгоды в связи с выводом причала из эксплуатации на период ремонтных работ. Судно было арестовано по решению Вьетнамского суда.



Для защиты интересов клиента Ингосстрах незамедлительно привлёк корреспондентов и юристов во Вьетнаме. Оперативно была согласована и предоставлена требуемая финансовая гарантия страховщика пострадавшей стороне для освобождения судна. В дальнейшем были инициированы и проведены переговоры о внесудебном урегулировании заявленных требований. Ингосстрах по просьбе судовладельца оплатил фактические убытки собственников причала в сумме $700 тыс. напрямую заявителям претензии.



По словам начальника управления урегулирования убытков страхования специальных рисков компании "Ингосстрах" Алексея Касатикова, случаи навала судов на причальные сооружения довольно распространены. "Каждый год мы фиксируем несколько десятков таких происшествий. Успешное урегулирование подобного рода случаев без значительных финансовых потерь для страхователей возможно только при наличии у страховщика соответствующего опыта, международной репутации и квалификации, а также разветвленной сети корреспондентов по всему миру", – отмечает Алексей Касатиков.



Ингосстрах занимается страхованием водного транспорта и ответственности судовладельцев на протяжении 70 лет. За эти годы накоплен огромный опыт по урегулированию самых сложных убытков, сформирована обширная сеть корреспондентов, которые работают в интересах клиентов страховой компании.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 23.04.2020