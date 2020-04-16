ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 23 апреля, в размере 77.0416 руб. против 76.2562 руб. на 22 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.04.20 - 76.2562 руб.

21.04.20 - 74.6657 руб.

18.04.20 - 73.9441 руб.

17.04.20 - 73.7119 руб.

16.04.20 - 73.7145 руб.





"AK&M" от 22.04.2020