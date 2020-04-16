ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 23 апреля, в размере 83.6826 руб. против 82.6160 руб. на 22 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



22.04.20 - 82.6160 руб.

21.04.20 - 81.1019 руб.

18.04.20 - 80.1110 руб.

17.04.20 - 81.2791 руб.

16.04.20 - 80.6731 руб.

"AK&M" от 22.04.2020