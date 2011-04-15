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23/04/2020
10:51

Гендиректором компании "Энел Россия" избран С.Звегинцов

Совет директоров ПАО "Энел Россия" избрал Стефана Звегинцова на должность генерального директора с 1 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Он оставит пост председателя совета директоров компании.
На должности генерального директора он сменит Карло Палашано Вилламанья, который возглавлял компанию в течение последних пяти лет и решил продолжить свою карьеру в периметре Группы Enel.

С.Звегинцов работает в Группе Enel более 20 лет. С 2000 по 2007 год г возглавлял московское представительство Группы Enel. С 2008 по 2010 год он возглавлял российский дивизион по разведке и добыче углеводородов Enel. В течение следующих трех лет руководил подразделением по развитию бизнеса Enel во Франции. В июне 2013 года он избран в совет директоров ОАО "Энел ОГК-5", в июле того же года избран председателем совета директоров компании. В 2014 году стал директором по внешним связям в Энел Россия, а также возглавил группу по Устойчивому развитию компании. В 2018 году назначен на должность заместителя генерального директора - директора по персоналу и организационному развитию ПАО "Энел Россия".

ПАО "Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5628.7 по выработке электроэнергии и 2032 Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).

Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". 7 июля 2009 года решением годового собрания акционеров Общество переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия". 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".

Уставный капитал ПАО "Энел Россия" составляет 35371898370 руб. и разделён на обыкновенные акции номиналом 1 руб.

Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании - 56.43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19.03%, доля Prosperity Capital Management Limited - 5.74%, доля прочих миноритарных акционеров - 18.8%.

Акции ПАО "Энел Россия" включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Чистая прибыль ПАО "ЭНЕЛ Россия" по МСФО за 2019 год упала на 88.4% до 896 млн руб. с 7.699 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль от обычных видов деятельности составила 7.453 млрд руб. против 7.699 млрд руб. (-3.2%). Выручка сократилась на 10.1% до 65.835 млрд руб. с 73.265 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.1% до 15.318 млрд руб. с 17.225 млрд руб.

"AK&M" от 23.04.2020
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