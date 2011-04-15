Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 субъекте РФ

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи России по итогам совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации.



Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.



Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Стопкороновирус". В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.



По итогам пилотирования решения Минкомсвязи в Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы. Сотрудники полиции Москвы и Московской области имеют возможность чтения QR-кодов жителей обоих регионов. Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Московской области, обрабатываются на платформе Единого портала госуслуг и оперативно передаются в Правительство Москвы.



В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.



Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.



"AK&M" от 23.04.2020