Пассажиров железных дорог обязали указывать контактные данные при покупке билетов.



Как сообщила пресс-служба РЖД, приказом Минтранса внесены изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2013 года N 473.



Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.



Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок, подчеркивается в сообщении.



Напомним, что ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма стала обязательной.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный составляет 2388026901000 руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 23.04.2020